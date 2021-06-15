Теперь самое важное – это не допустить одобрения законопроектов №5554 и 5554-1. Об этом председатель фракции "Голос" заявил в комментарии журналистам 24 канала.

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За эту ошибку отвечаю я, – Железняк

Произошла банальная человеческая ошибка, за которую надо винить только меня. Это была действительно техническая ошибка, которая, к сожалению, подняла такой шум. Однако самое важное, чтобы эти законы не были одобрены. Нам с коллегами удалось убрать с повестки дня закон №4107, куда и планировали внести правки,

– рассказал нардеп.

Он объяснил, что законопроекты об отсрочке обязательного показа фильмов на телевидении на украинском языке появились в последний момент.

"Не случилось ничего страшного, потому что законопроекты №5554 и 5554-1 уже никогда не одобрят. Они не успеют, мы заблокируем правки", – заверил Железняк.

Закону о языке ничего не угрожает

"Они хотели снять этот закон с повестки дня, всунуть туда языковую правку и вернуть его на рассмотрение Верховной Рады. Мы это поняли и заблокировали. Теперь документ одобрят без языковых поправок. Поэтому закону о языке пока что ничего не угрожает", – объяснил глава фракции.

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Что известно о документах №5554 и 5554-1

Эти документы должны отсрочить положения языкового закона об обязательном показе фильмов на телевидении украинском языке. Инициаторами таких законопроектив являются нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Такое решение мотивировали карантином. Мол, сейчас невозможно создать "качественное украинское кино, которое соответствует общественному запросу".