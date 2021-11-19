Речь идет о расходах в более чем миллион гривен. Их, по словам политика, должны были потратить на "мониторинг СМИ и поиск информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде".

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В "Голосе" заявили о хищении государственных средств

Устинова написала, что полиция в течение 11 месяцев "не расследует уголовное производство о растрате руководством "Голоса" государственного финансирования".

Политик заявила, что они требуют расследования этого дела и добавила заявление депутатского объединения "Справедливость".

Нардеп опубликовала обращение депутатов с требованием расследовать дело / Фото Александры Устиновой

Кроме того, документ обнародовал нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что "НАПК нашло определенные нестыковки в бюджете "Голоса".

В этом году из госбюджета в казну Рудик и "Легитимного" (речь о Ярославе Железняке – 24 канал) должно поступить 82 миллиона гривен. Это годовой бюджет партии. Впрочем, в нем уже есть как минимум одна "дыра" на сумму свыше миллиона гривен!

– написал политик.

Он также пояснил, что речь об 1 миллионе 328 тысячах 280 гривнах, которые "Голос" якобы заплатил за предоставленные услуги ФЛП.

Политик утверждает, что этих услуг не было. В частности, рассказал, что:

например, "более полумиллиона гривен партия выделила на мониторинг СМИ и поиск информации. Но "полученные" данные – это просто скопированные материалы, опубликованные гражданской сетью ОПОРА;

при этом некоторые СМИ активно начали распространять фейки о главе депутатского объединения "Справедливость" Александре Устинове".

Партия "Голос" отказалась представлять исправленный отчет

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что "партия "Голос" единственная, кто отказался представлять исправленный отчет, как того требует закон".

В свой отчет партия включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей в сумме 1 328 280,00 гривен за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями,

– заявили в ведомстве.

Там также объяснили, что:

партия перечислила одному из предпринимателей 594 тысячи гривен за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде;

однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети ОПОРА, а не выполнены подрядчиком.

По этому и другим фактам Печерское управление полиции в Киеве расследует уголовное дело по статье о нарушении порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинскому или местному референдуму,

– заверили в НАПК.

Фигурантам хищения госбюджета грозит до 5 лет заключения. Там также добавили, что партия "Голос" публично не комментирует нарушение. Хотя они могут "подтвердить заявленную добропорядочность и открытость к своим избирателям, предоставив финансовый отчет по крайней мере за I квартал 2021 года, а также исправленный отчет за II квартал 2020 года".

После этого НАПК будет обязано возобновить ее госфинансирование, независимо от результатов рассмотрения дела в Верховном суде.

Обратите внимание! 11 ноября представители партии заявляли, что остановка финансирования – это политическое давление на оппозицию. Представители "Голоса" заявили, что НАПК игнорирует не только нормы закона, но и решение судов. Они заявили: "В течение последних 11 месяцев мы наблюдаем недопустимое использование одного из ключевых антикоррупционных институций – НАПК – для политического давления на оппозицию".

Дело о госфинансировании партии "Голос": что известно

"Голос" подала иск в Окружной административный суд города Киева. Суд принял решение возобновить госфинансирование и его подтвердила апелляция. НАПК перечислило партии деньги.

Однако НАПК подало кассационную жалобу в Верховный суд для окончательного урегулирования ситуации и 29 сентября 2021 года – ходатайство о приостановлении действия решения апелляционного суда, указав риски, связанные с перечислением средств партии в окончательное решение Верховного суда.

Речь шла о том, что закон не предусматривает механизма возврата этих средств в бюджет в случае принятия решения в пользу НАПК.

10 ноября Верховный суд отказал НАПК в удовлетворении ходатайства о рисках, связанных с перечислением денег.

23 ноября должно состояться заседание в Верховном суде по кассационной жалобе НАПК. На нем должны принять решение о госфинансировании партии "Голос".

Полный текст публикации Александры Устиновой:

11 месяцев Национальная полиция не расследует уголовное производство о растрате руководством "Голоса" государственного финансирования.

Производство было открыто еще в январе, но с тех пор 0 судебных постановлений в реестре по этому делу – его "тупо сливают".

Что интересно – дело присоединили к делу Шария и теперь эти висяки мертвым грузом лежат в полиции.

Если бы дело было доведено до конца Кире Рудык грозило до 5 лет лишения свободы.

Требуем расследования этого дела, которое сейчас явно сливается!