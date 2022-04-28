Что изменяет закон для Украины

Андрей Ермак объяснил, что в тексте документа указывается о предоставление президенту США расширенных полномочий. Речь идет о передаче или предоставлении в аренду Украине оборонных средств. Они предназначены для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения", а также других целей.

К сведению Разведка США предупреждает Украину о подготовке ударов России, в частности по Зеленскому, – NBC

Когда акт будет принят, глава Белого дома должен уже в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для доставки продукции.

Ермак подчеркнул, что закон о ленд-лизе позволяет существенно ускорить поставки:

вооружение;

транспорта;

продовольствия;

помощи из США.

Глава ОП отметил, что это позволит выбить российскую армию из украинских территорий.

Заметьте! Последний раз такую ​​программу использовали еще во время Второй мировой войны. Тогда Штаты передавали оружие своим союзникам из Европы, сражавшимся против гитлеровской Германии. Частично ленд-лиз изменил ход противоборства.

Историческая справка

Последний раз такую программу использовали еще во время Второй мировой войны. Тогда Штаты передавали оружие своим союзникам из Европы, сражавшимся против гитлеровской Германии. Частично ленд-лиз изменил ход противоборства.

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