Вскоре НАПК обнародует результаты расследования

Процесс проверки декларации главы государства не затягивали. Об этом в интервью заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

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Как "Следствие.инфо", так и президент предоставили на наш запрос соответствующие документы, фигурирующие в расследовании. (Результаты – 24 канал) исследования этих фактов уже на этой неделе или на следующей будут размещены на сайте НАПК,

– сказал Новиков.

Он отметил, что президент – образцовый декларант. Политик предоставил НАПК все документы, касающиеся компаний, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.

"У нас были такие случаи, когда мы просили продемонстрировать (документы – 24 канал), но они единичные и не являются общей практикой. Что касается президента, то таких вопросов не возникало. Поскольку он основал несколько крупных компаний, то были возможности приобрести такие состояния", – пояснил председатель НАПК.

Что известно о расследовании Pandora Papers