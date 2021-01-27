Голый и пьяный: в Польше украинец оригинально попрощался с ненавистной работой – фото
Украинец, который работал в Польше, после увольнения устроил оригинальный протест. Он пришел в здание завода полностью голым и, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Gazeta Wrocławska
На фото, опубликованном изданием, мужчина стоит спиной к камере.
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Он показывает неприличный жест в сторону здания фабрики LG под Вроцлавом. Таким образом украинец решил "расстаться" со своей работой.
Как это комментируют в LG
- Представители корейской фирмы подтвердили, что мужчина работал на предприятии. Его наняли через стороннюю фирму.
- В компании удивились, что украинец решился выйти на улицу голым в январский холод. Там предположили, что он был пьян.
- Кроме того, на момент инцидента украинец уже не был сотрудником LG.
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