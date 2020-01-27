14:36
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Гончарук анонсировал большое строительство дорог: когда оно стартует

      138 Читати новину українською
      Гончарук рассказал, когда стартует масштабное строительство дорог: дата / glavcom.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется, что массовое строительство дорог в Украине начнется с 1 марта 2020 года. Он обратился в Антимонопольный комитет с просьбой содействовать этому.

      Правительство одновременно попытается как можно быстрее завершить все формальные процедуры, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

      С 1 марта у нас должно начаться масштабное строительство. В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона,
      – отметил Гончарук.

      Он также обратился в Антимонопольный комитет с просьбой содействовать этому. "Мы знаем, что есть определенные трудности, что кто-то занимается ерундой, оспаривая каждый второй тендер в Антимонопольном комитете", – добавил премьер. И призвал изменить такую модель поведения. В то же время действовать быстро и честно.

      Обратите внимание!  Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. В целом на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.

      дороги
      Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

      Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      сегодня
      14360
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины АМКУ Алексей Гончарук Строительство Ремонт Дороги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:37 История Холокоста: как нацисты убили миллионы невинных евреев
      Ігор Саджениця 5042
      сегодня , 13:07 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 547
      сегодня , 11:00 Как правильно лечить грипп и простуду
      599
      сегодня , 12:00 Две бомбы для Зеленского
      Михайло Дубинянський 656
      сегодня , 09:20 Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине
      Юлія Поскробок 200
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук