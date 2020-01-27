Гончарук анонсировал большое строительство дорог: когда оно стартует

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется, что массовое строительство дорог в Украине начнется с 1 марта 2020 года. Он обратился в Антимонопольный комитет с просьбой содействовать этому.

Правительство одновременно попытается как можно быстрее завершить все формальные процедуры, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

С 1 марта у нас должно начаться масштабное строительство. В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона,

– отметил Гончарук.

Он также обратился в Антимонопольный комитет с просьбой содействовать этому. "Мы знаем, что есть определенные трудности, что кто-то занимается ерундой, оспаривая каждый второй тендер в Антимонопольном комитете", – добавил премьер. И призвал изменить такую модель поведения. В то же время действовать быстро и честно.

Обратите внимание! Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году. В целом на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.



Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала