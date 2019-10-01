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      Гончарук анонсировал проблемы для ФЛП

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      Гончарук анонсировал проблемы нечестным ФОПам
      Гончарук анонсировал проблемы нечестным ФОПам / president.gov.ua

      Физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерения Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФЛП, чтобы выплачивать меньше налогов.

      Даже с такой категорией бизнеса правительство будет вести себя гуманно, об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

       Это интересно: Гончарук заверил, что правительство не планирует повышать налоги

      Так, им дадут время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

      Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается строить из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы,
      – сказал он.

      Например Гончарук назвал рестораны, где ради этой оптимизации расчеты проводятся через несколько ФЛП. По словам Гончарука, в таком случае честное заведение проигрывает нечестному.

      Какие изменения уже ввели в ВР?Депутаты от "Слуги народа" разработали законопроекты, которые предусматривают запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (или РРО – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

      Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будут онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы. Однако также документ и предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

      Кроме того, законопроект предусматривает так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Налоги Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Бизнес
      Источник: 24 канал
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