Гончарук пояснив, як Україна буде нарощувати видобуток газу без "смотрящіх"

Уряд буде працювати над збільшенням видобутку газу. Для цього вже спростили дозвільні процедури, впровадили е-аукціони та розробили законодавчі зміни.

Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами – без "смотрящіх" і груп впливу. Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму телеграм-каналі.

Знайте більше: В Україні планують припинити вимірювати газ у кубометрах: що це означає

Так, до підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, також запустили "Інвестиційний атлас надрокористувача". Туди нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі.

На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони та розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку,

– повідомив Гончарук.

Прем’єр також зазначив, що у лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги. Він наголосив, що продають не родовища, а лише дозволи на користування надрами.

До теми. У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4%, а видобуток нафти збільшився на 5,7%. "Укргазвидобування" проводить розвідку нових ділянок, а 5 найбільших газових родовищ держпідприємства виснаженені на понад 80%.