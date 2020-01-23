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      Гончарук озвучил планы Украины в экономическом секторе на следующие 5 лет

      114 Читати новину українською
      Алексей Гончарук

      Украина в ближайшие 5 лет планирует сделать свою экономику более энергоэффективной. Также правительство будет работать над собственной добычей газа и диверсификацией, чтобы не зависеть от других стран.

      Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Украинском завтраке в Давосе, отвечая на вопрос о перспективах Украины на ближайшие 5 лет в контексте заключенного с российским "Газпромом" контракта на транзит газа в ЕС

      Интересно: Экономика Украины растет быстрее, чем в мире, – Гончарук в Давосе

      Глава правительства отметил, что не хочет пока "открывать все карты", но добавил, что чиновники Кабмина постоянно ведут дискуссии с "Нафтогазом".

      По его словам, первое направление, над которым работает правительство, – энергоэффективность.

      Стратегическое направление для нашей страны на следующие 5 лет – это стать сильнее изнутри, более эффективными, в первую очередь в плане энергетики. Мы потребляем слишком много, в том плане, что мы теряем слишком много. Уровень затрат в отдельных украинских городах достигает более 50%. Это означает, что мы отапливаем космос. А в данной ситуации мы не имеем права отапливать космос,
      – сказал глава правительства.

      Второе направление работы Украины – диверсификация. По словам премьера, мы не должны зависеть от одной страны, какой бы она ни была.

      "Третье – нам нужно искать возможности увеличения добычи наших собственных ресурсов. У нас очень богатая страна, поэтому нужно инвестировать в геологическую разведку, в технологии, для того, чтобы иметь возможность добывать и экспортировать газ, а не быть заложниками и не нуждаться в его постоянном импорте", – подытожил Гончарук.

      Что известно о контракте относительно транзита газа между "Газпромом" и "Нафтогазом"? "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет и договорились об урегулировании и отзыве в следующие 4 года судебных споров. Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.

      Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

      "Газпром" также согласился и выплатил Украине деньгами более 2,9 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража. Однако "Нафтогаз" обязался отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Давос 2020 Газ Энергетика
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