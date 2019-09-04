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      Гончарук призвал ликвидировать отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ

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      Гончарук призвал ликвидировать отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ
      Гончарук призвал ликвидировать отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ / narodna-pravda.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется, что Служба безопасности Украины ликвидирует управление по борьбе с экономическими преступлениями.

      Гончарук отметил, что ОБЭП уже в прошлом, пишет "Интерфакс-Украина".

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      "Это еще не завершенный процесс, но это уже первые шаги, которые указывают на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что СБУ сделает так же, как минимум – на уровне тех практик, которые существуют сейчас", – добавил Гончарук.

      Премьер подчеркнул, что ожидает уменьшения давления силовиков на бизнес уже в сентябре 2019 года.

      Кстати, на первом заседании новое правительство приняло решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Взамен будет создан новый орган – Служба финансовых расследований, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений, направленных против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах.

      За что отвечает отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ?

      Именно этот отдел начал расследование против одного из крупнейших иностранных инвесторов Украины – компании "АрселорМиттал Кривой Рог". Против этой компании впервые в истории возбудили уголовное дело по статье "экоцид". Несмотря на договоренности с Офисом Президента и "АрселорМиттал", работники СБУ неоднократно приходили на предприятие с обысками.

      Интересно: Небрежный менеджемент: Баканов прокомментировал обыски СБУ на "АрселорМиттал" в Кривом Роге

      Что известно о меткомбинате "АрселорМиттал Кривой Рог"?
      Предприятие принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. Оно является крупнейшим производителем сталепроката в Украине. Производственные мощности предприятия с полным производственным циклом рассчитаны на выпуск ежегодно более 6 миллионов тонн проката, около 7 миллионов тонн стали и 6,7 миллионов тонн чугуна. Основные рынки сбыта – страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

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      Теги: Новости Украины Полиция Расследования Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук СБУ Новости Кривого Рога Служба финансовых расследований
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