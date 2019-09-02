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      Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции

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      Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции
      Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции / kmu.gov.ua

      На первом заседании новое правительство приняло решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Взамен будет создан новый орган – Служба финансовых расследований.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что отныне полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса.

      Обратите внимание: Создание Службы финансовых расследований: Данилюк раскрыл детали работы нового органа

      Гончарук добавил, что вместо ликвидированного Департамента будет создана эффективная структура для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные работники. Речь идет о Службе финансовых расследований.

      Ликвидация Департамента не закончится простой сменой вывесок, а будет использована для реформирования подразделений Нацполиции. Если в системе есть честные и профессиональные люди, которые докажут, что не брали взяток и готовы работать для государства – они будут иметь такую ​​возможность,
      – отметил Гончарук.

      Владимир Зеленский уже обязал обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря 2019 года. Новый орган будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений, направленных против финансовых интересов государства.

      К слову: Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотят в жизнь

      Чем еще будет заниматься Служба финансовых расследований?
      СФР – это единственный правоохранительный орган, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений, направленных против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах.

      Кроме этого, СФР будет заниматься аналитической работой, выявлять системные факторы, способствующие развитию экономической преступности и совершению таких преступлений. А на основе анализа подавать предложения правительству по формированию государственной политики в целях обеспечения эффективного предотвращения экономических преступлений.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Расследования Служба финансовых расследований Финансы
      Источник: 24 канал
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