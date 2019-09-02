Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции

На первом заседании новое правительство приняло решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Взамен будет создан новый орган – Служба финансовых расследований.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что отныне полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса.

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Гончарук добавил, что вместо ликвидированного Департамента будет создана эффективная структура для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные работники. Речь идет о Службе финансовых расследований.

Ликвидация Департамента не закончится простой сменой вывесок, а будет использована для реформирования подразделений Нацполиции. Если в системе есть честные и профессиональные люди, которые докажут, что не брали взяток и готовы работать для государства – они будут иметь такую ​​возможность,

– отметил Гончарук.

Владимир Зеленский уже обязал обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря 2019 года. Новый орган будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений, направленных против финансовых интересов государства.

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Чем еще будет заниматься Служба финансовых расследований?

СФР – это единственный правоохранительный орган, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений, направленных против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах.



Кроме этого, СФР будет заниматься аналитической работой, выявлять системные факторы, способствующие развитию экономической преступности и совершению таких преступлений. А на основе анализа подавать предложения правительству по формированию государственной политики в целях обеспечения эффективного предотвращения экономических преступлений.