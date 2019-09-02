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      Кабмін ліквідував економічний департамент Нацполіції

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      Кабмін ліквідував економічний департамент Нацполіції
      Кабмін ліквідував економічний департамент Нацполіції / kmu.gov.ua

      На першому засіданні новий уряд прийняв рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України. Натомість буде створено новий орган – Служба фінансових розслідувань.

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що відтепер поліція більше не має права просто так втручатися у діяльність бізнесу.

      Зверніть увагу: Створення Служби фінансових розслідувань: Данилюк розкрив деталі роботи нового органу

      Гончарук додав, що замість ліквідованого Департаменту буде створена ефективна структура для розслідування фінансових злочинів, куди зможуть прийти на роботу порядні та чесні працівники. Йдеться про Службу фінансових розслідувань.

      Ліквідація Департаменту не завершиться простою зміною вивісок, а буде використана для реформування підрозділів Нацполіції. Якщо в системі є чесні та професійні люди, які доведуть, що не брали хабарі і готові працювати для держави – вони матимуть таку можливість,
      – наголосив Гончарук.

      Володимир Зеленський уже зобов'язав забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань (СФР) до 1 грудня 2019 року. Новий орган буде займатися виявленням, припиненням, розкриттям та розслідуванням злочинів, спрямованих проти фінансових інтересів держави.

      До слова: Які законопроєкти та реформи Зеленський з Кабміном і Радою втілить незабаром у життя

      Чим ще займатиметься Служба фінансових розслідувань?СФР – це єдиний правоохоронний орган, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, спрямованих проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах.

      Окрім цього, СФР буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники, що сприяють розвитку економічної злочинності та вчиненню таких злочинів. А на основі аналізу подавати пропозиції уряду щодо формування державної політики з метою забезпечення ефективного запобігання економічним злочинам.

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      Теги: Поліція Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини України Служба фінансових розслідувань Новини політики Розслідування Фінанси
      Джерело: 24 канал
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