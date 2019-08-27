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      Створення Служби фінансових розслідувань: Данилюк розкрив деталі роботи нового органу

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      Данилюк: Служба фінансових розслідувань буде аналітичним, а не силовим центром
      Данилюк: Служба фінансових розслідувань буде аналітичним, а не силовим центром / rubryka.com

      Секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, що Служба фінансових розслідувань, яку має намір створити президентська команда, буде аналітичним, а не силовим центром. Новий орган буде покликаний упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері.

      Створення Служби фінансових розслідувань Президент України Володимир Зеленський розглядає як пріоритетне завдання, наголосив Олександр Данилюк під час наради з питань підготовки законопроекту про відповідний орган.

      До слова: Аваков анонсував створення Служби фінансових розслідувань: чим вона буде займатися

      У нараді також взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова Державної податкової служби Сергій Верланов, заступник голови СБУ Олександр Карпенко, представники ГПУ, народні депутати та радники секретаря РНБО.

      Служба займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах. Крім того, вона виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів,
      – розповів Олександр Данилюк.

      За його словами, позитивні результати нового органу сприятимуть, зокрема, зростанню інвестиційної привабливості України. Як правоохоронний орган, Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, що здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи.

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      "Кількість працівників СФР не має перевищувати 3 тисячі осіб. Чисельність нової структури визначатиметься за рішенням Кабміну. Для забезпечення прозорості відбору співробітників до нової Служби буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів", – резюмував секретар РНБО.

      Нарада щодо створення законопроекту про СФР: дивіться фото

      Що ще відомо про запуск нового органу?Міністерство фінансів передбачає, що Служба фінансових розслідувань буде єдиним ефективним органом, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та розслідуванням злочинів, спрямованих проти фінансових інтересів держави.

      Головний фаворит на посаду керівника фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що на створення СФР, залежно від політичної волі, потрібно від 3 до 6 місяців. За планом, нова служба має бути створена до 2020 року.

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      Теги: Новини України Олександр Данилюк РНБО Арсен Аваков Оксана Маркарова Сергій Верланов
      Джерело: 24 канал
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