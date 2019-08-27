Создание Службы финансовых расследований: Данилюк раскрыл детали работы нового органа

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что Служба финансовых расследований, которую намерена создать президентская команда, будет аналитическим, а не силовым центром. Новый орган будет призван предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере.

Создание Службы финансовых расследований Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает в качестве приоритетной задачи, подчеркнул Александр Данилюк во время совещания по вопросам подготовки законопроекта о соответствующем орган.

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В совещании также приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, заместитель председателя СБУ Александр Карпенко, представители ГПУ, народные депутаты и советники секретаря СНБО.

Служба будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах. Кроме того, она будет проявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений,

– рассказал Александр Данилюк.

По его словам, положительные результаты нового органа будут способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины. Как правоохранительный орган, Служба имеет право на ведение оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой после проведения тщательной аналитической работы.

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"Количество работников СФР не должно превышать 3000 человек. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабмина. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников для новой Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров", – резюмировал секретарь СНБО .

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Что еще известно о запуске нового органа?Министерство финансов предполагает, что Служба финансовых расследований будет единственным эффективным органом, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений, направленных против финансовых интересов государства.



Главный фаворит на должность руководителя финансового комитета ВРУ Данил Гетманцев заявил, что на создание СФР, в зависимости от политической воли, требуется от 3 до 6 месяцев. По плану, новая служба должна быть создана до 2020 года.