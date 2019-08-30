Гончарук рассказал, что ждет Укрзализныцю и другие государственные предприятия

Новое правительство планирует вывести все государственные и коммунальные предприятия из ведения министерств и создать отдельный холдинг, который ими заниматься. Кроме этого, премьер Алексей Гончарук выступает за проведение "большой приватизации".

Как рассказал Гончарук журналистам в пятницу, лично его позиция – "чем меньше государства в экономике, тем лучше". Правда, некоторые предприятия все равно останутся за государством, в частности, Укрзализныця.

Останутся предприятия, которые являются стратегическими – та же "Укрзализныця". Там есть часть, которая не может быть приватизирована – железнодорожное полотно,

– отметил министр.

Читайте также: "Укрзализныця" собирается повысить цены на билеты

В то же время Гончарук предлагает разделить "Укрзализныцю" на три оператора, только один из которых – которому будет принадлежать железнодорожное полотно – должен остаться в собственности государства.

"То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – отметил премьер-министр.

Важно: В Офисе президента хотят начать большую приватизацию по продаже государственных банков

Кроме этого, в правительстве обсуждают идею создания государственного холдинга, которому будут подчиняться государственные и коммунальные предприятия, которые сейчас закреплены за отдельными министерствами.

"Чтобы у каждого министра не было этих кистей, висящих на балансе. Из-под Кабмина это нужно убрать, политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И у нас есть предварительная договоренность с сильной личностью, которая возглавит процесс создания этого холдинга", – сказал Гончарук.

Кто есть кто в новом Кабинете министров / Инфографика 24 канала