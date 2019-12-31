10:08
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, 30 декабря
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, 30 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Гончарук спрогнозировал, что будет с гривной в 2020 году

      57 Читати новину українською
      Гончарук спрогнозировал, что будет с гривной в 2020 году / Фото 24 канала

      Правительство надеется, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны относительно иностранных валют сохранится. Относительно ослабления нацвалюты перед новогодними праздниками – это традиционное явление.

      Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканала "Украина 24".

      Интересно: Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз

      "Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед Новым годом со спекулятивным спросом. Традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну, чтобы приобрести какие-то подарки, или иным образом потратить деньги", – сказал премьер.

      Глава Кабмина связал укрепление национальной валюты в конце 2019 года с доверием украинцев к государству, что растет. По его словам, стабильная гривна – "это хорошо макроэкономически".

      Я думаю, что тенденция к укреплению гривны, которая была в этом году, сохранится и в следующем. Я это связываю с тем, что постепенно у людей, у бизнеса возвращаются доверие к государству,
      – заявил Гончарук.

      Як змінювалась валюта за часів незалежності України
      Как менялась валюта во времена независимости Украины / Инфографика 24 канала

      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
      сегодня
      6214
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Гривна Курсы валют Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:00 Netta, Editors и Oh Wonder: кто из мировых исполнителей снял клип в Украине в 2019 году
      Олена Булан 2
      сегодня , 09:00 Європа може залишитися на самоті
      Борис Немировський 245
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      118
      30 декабря , 22:30 Трамп, Гонконг и возвращение украинских моряков: важнейшие международные итоги 2019 года
      Марія Савчук 84
      30 декабря , 22:00 Итоги года в Африке, Азии, России
      Іван Яковина 135
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук