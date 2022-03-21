Зеленский подчеркнул, что украинцы – это великий народ действительно большой страны. 24 канал передает детали речи президента.

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Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что обращается ко всем украинцам – тем, кто в Украине, за границей, на свободе и под временной оккупацией, в Крыму, Донецке и Луганске, – где, по словам президента, также должны бороться за свободу и не ждать.

Обращаюсь ко всем украинцам – везде, где мы есть: делайте все для защиты нашего государства! Для спасения нашего народа! Сражайтесь, сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов, гоните оккупантов, чтобы Украина жила, и мы все вместе с ней,

подчеркнул Зеленский.

К слову, президент добавил, что должна быть свободная и мирная Украина, которую все украинцы очень любят.