Россия в очередной раз пытается присвоить себе украинские национальные блюда. На этот раз под прицелом оказался украинский борщ. Его заметили в списке "традиционных русских блюд" от проекта Google Arts & Culture.

Создатели списка также отметили, что в 20 веке "этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста".

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По утверждению авторов проекта, существуют различные рецепты борща, в частности:

украинский с тертым салом и чесноком,

по-московски с разными видами мяса – беконом, сосисками и вареной говядиной (по описанию блюдо больше напоминает солянку, чем борщ),

по-флотски с красным перцем и копченой свининой.

С течением времени в рецептах появились новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название "борщ" стало сборным для различных супов с кислым вкусом,

– говорится на сайте.

Интересно, что Россия также присвоила себе шашлык, блины, окрошку, гречневую кашу, пельмени, сырники, оливье, винегрет и бефстроганов.

Позиция Минкульта Украины

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко в телеграмме отметил, что борщ – этническое украинское блюдо. Он заявил, что Россия вновь выдает желаемое за действительное.

Присваивать территории, прошлое, этносы – в духе кремлевцев уже более сотни лет. Как известно, Министерство культуры и информационной политики противостоит всем фейкам о "достижениях" россиян, когда они пытаются у нас их украсть,

– подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что именно поэтому, "культуру приготовления украинского борща" подали на рассмотрение, и как нематериальное наследие ЮНЕСКО. По мнению Ткаченко, сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно российским он не будет.

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