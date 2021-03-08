Google создал видео о самых успешных женщинах в мире. Подборка достижений выдающихся ученых, спортсменок, певиц была опубликована 3 марта, в рамках Месяца женской истории.

Ежегодно в марте в США и европейских странах проходят различные мероприятия, призванные подчеркнуть роль женщин в истории и сегодня. Этим видео Google присоединился к международной инициативе.

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"В честь Месяца женской истории мы отметили некоторые выдающиеся достижения успешных женщин, которые вдохновляют своим примером", – сообщили в Google.

Мы можем показать девушкам, что все возможно. Неважно, как они выглядят и откуда родом. Они могут изменить мир,

– говорится в видео.

О ком рассказывается в видео

Ролик начинается с истории женщины, которая первой преодолела звуковой барьер. И впоследствии показано фото самых известных пилотесс и космонавток.

Также Google рассказал о выдающихся ученых. В частности, о первом ученом, получившей Нобелевскую премию – Марии Склодовской-Кюри. А также Озлем Тюреджи – враче, которая стоит за разработкой ведущей вакцины против COVID-19.



Озлем Тюреджи / Скриншот с видео

В видео содержатся кадры из клипов самых успешных рэп-исполнительниц. А также упоминается церемония награждения Grammy, когда певица Cardi B получила премию за "лучший рэп-альбом.

Кроме этого, в мотивирующем ролике показаны истории женщин, которые успешно руководят собственным бизнесом. Среди них – американская телеведущая Опра Уинфри.



Женщины, которые достигли успеха в бизнесе / Скриншот с видео

Google показал достижения выдающихся женщин: смотрите видео