Накануне россияне начали массово жаловаться на проблемы с оплатой через Apple Pay и Google Pay. При чем – как через турникеты и терминалы, так и в кассах.

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Google против российской агрессии

Компания запретила российским государственным СМИ размещать рекламу в своих сервисах. Кроме этого, останавливается и монетизация таких ресурсов.

Google Maps приостанавливает показ живого трафика и популярных мест в Украине. Благодаря этому враг не сможет отслеживать дорожное движение онлайн и места, где базируются наши защитники.

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