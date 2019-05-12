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      Google посвятил свой дудл Дню матери

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      День матери 2019
      День матери 2019 / Фото из открытых источников

      Компания Google создала дудл в честь Дня матери, который в этом году в Украине отмечают 12 мая.

      Хотя во многих странах мира этот день празднуют в разные дни мая – в Украине это второе воскресенье мая. Вместе с Украиной День матери отмечают также в США, Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Никарагуа, ОАЭ, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре, Австралии – всего в 85 странах мира.

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      Компания Google также решила напомнить об этом дне, поэтому в своем поисковике создала милый анимированный дудл, который будет отображаться на главной странице Google поиска в течение суток.


      Дудл ко Дню матери 2019

      Также в компании подготовили особый сюрприз – трогательное видео "тем, кому досталась самая важная роль в жизни":

      Его посвятили всем родителям, поскольку сегодня в некоторых странах мира отмечается общий День родителей. Кстати, они увидят тот же дудл, что и те, кто сегодня празднует День матери.


      Вместе с Украиной сегодня День матери отмечают в 85 странах мира

      История праздника

      Учрежден День матери был в США. Впервые идея этого праздника прозвучала из уст известной американской пацифистки Джулии Уорд Хоув в 1872 году. По ее версии, День матери – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире, однако такая концепция не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

      Уже в 1908 году молодая американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей маме, которая преждевременно умерла. В итоге после многочисленных писем в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей, ее инициативу в 1910 году поддержала власть штата Вирджиния, а в 1914-м и Конгресс США. После первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии и Чехословакии.

      История праздника в Украине

      Среди украинской общины День матери впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. Уже через год этот праздник отмечался во Львове. Инициатором торжеств была редактор еженедельника "Женская судьба" Елена Киселевская.

      В 1929 году Союз украинок инициировала внедрение этого праздника в Тернопольской области. Через 10 лет советская власть запретила это праздник. 10 мая 1999 указом президента Украины было установлено, что День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

      Традиции Дня матери в Украине

      В Украине в этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, изделия сделанные своими руками и посвящают матерям стихи или песни. Цветы, небольшие милые подарки, открытки и пожелания – все это стало атрибутами празднования Дня матери в Украине.

      Довольно часто можно увидеть, как человек поздравляет с этим праздником жену, которая подарила ему ребенка. Самое главное в этот день – это искренняя благодарность за жизнь к матери. В этот день дарят ей свое время, внимание и заботу.

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      Теги: Новости Украины День матери Google
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