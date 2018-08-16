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Google создает ноутбук с двумя операционными системами

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Google создает ноутбук с двумя операционными системами
Google создает ноутбук с двумя операционными системами / Фото из открытых источников

Компанія Google работает над созданием ноутбука, который получит поддержку режима "alt OS", что позволит использовать на устройстве сразу две операционные системы.

Об этом пишет Slash Gear.

Сейчас Google пытается пройти сертификацию оборудования Microsoft для Windows 10. Это позволит ноутбукам компании официально запускать альтернативную операционную систему.

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Эксперты предполагают, что поддержку поддержку двойной загрузки получит ноутбук Pixelbook, ведь в Google уже намекали на изменения для Chrome OS и поддержку новой функции.

Вероятно, это устройство получит гораздо больше оперативной памяти, ведь устройства с 16 Гб хранилища не смогут выполнять двойную загрузку операционной системы. Вероятно, ноутбук получит 40 Гб памяти.

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Теги: Гаджеты Техно Microsoft Google
Источник: 24 Канал
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