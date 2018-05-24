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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Google выпустил критически важное обновление для смартфонов Samsung

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Для смартфонов Samsung выпустили критически важное обновление
Для смартфонов Samsung выпустили критически важное обновление / portaltele

Южнокорейская корпорация Samsung остается мировым лидером по продаже смартфонов. Тем не менее, спрос на продукцию компании с каждым годом падает, и одной из причин таких процессов является программное обеспечение и обновления операционной системы.

Об этом сообщает akket.com.

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Стоит отметить, что флагманы Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8 обновили до Android 8.0 Oreo только через 7 месяцев с момента релиза финальной версии операционной системы от Google. Даже новые Galaxy S9 и Galaxy S9+ работают не на Android 8.1 Oreo, которую презентовали в конце прошлого года, а только на более старой версии операционки.

Однако сегодня, 24 мая, профильный ресурс SamMobile сообщил, что Samsung начала активно работать над майским обновлением для системы безопасности своих смартфонов, установить которое на свои смартфоны уже сейчас могут владельцы 6 моделей смартфонов.

Однако майский патч выпускается Google в первых числах месяца, но никак не под его конец. От подобных обновлений напрямую зависит защищенность телефонов. Проще говоря, южнокорейская корпорация не предпринимает никаких реальных усилий для того, чтобы выпускать программное обеспечение для своих телефонов в срок, что она вполне может делать, особенно с учетом своих ресурсов и стоимости фирменной продукции.

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Майский патч для системы безопасности Android, который имеет статус критически важного, встроен в прошивку G960FXXU1BRE5 для Galaxy S9, а также в такую для Galaxy S9 +. Кроме того, установленную последнюю версию уже выпустили для Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8 + (2018), а также для Galaxy J4 и Galaxy J1 mini.

Теги: Техно Смартфоны Samsung Google Android
Источник: 24 Канал
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