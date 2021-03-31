Банку достаточно отсканировать штрихкод, – Горбачев рассказал, как работает электронный паспорт
Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным. Уже более года можно пользоваться приложением "Дия".
Источник:24 канал
Нет нужды делать ксерокопию. Глава компании "Дия" Евгений Горбачев в эфире рассказал, как пользоваться электронными паспортами.
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Особенности пользования приложением "Дия"
По его словам, нужно показать приложение в банке.
Достаточно банку, который подсоединен к системе, дать возможность отсканировать штрихкод на обратной стороне вашего документа,
– отметил Горбачев.
Он отметил, что тогда учреждение сделает запрос на передачу электронной копии. После подтверждения банк получит необходимый документ.
Загранпаспорт приравняли к внутриукраинскому
Как подчеркнул Горбачев, загранпаспорт полностью приравняли к внутреннему украинскому. Это сделали для того, чтобы использовать документ внутри страны для перелетов.
Горбачев объяснил, как пользоваться электронным паспортом: смотрите видео
"Заграничный паспорт можно использовать как в Украине (для идентификации личности), так и за пределами страны (для туризма или бизнеса)", – подчеркнул глава компании.
Он отметил, что уже год можно использовать приложение в пределах Украины. Ранее был рекомендательный характер и разрешали использовать "Дию" в соответствии с постановлением Кабмина.
А уже сейчас приняли закон на уровне всей Украины. То есть государственные органы обязаны принимать электронную копию.
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