Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным. Уже более года можно пользоваться приложением "Дия".

Нет нужды делать ксерокопию. Глава компании "Дия" Евгений Горбачев в эфире рассказал, как пользоваться электронными паспортами.

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Особенности пользования приложением "Дия"

По его словам, нужно показать приложение в банке.

Достаточно банку, который подсоединен к системе, дать возможность отсканировать штрихкод на обратной стороне вашего документа,

– отметил Горбачев.

Он отметил, что тогда учреждение сделает запрос на передачу электронной копии. После подтверждения банк получит необходимый документ.

Загранпаспорт приравняли к внутриукраинскому

Как подчеркнул Горбачев, загранпаспорт полностью приравняли к внутреннему украинскому. Это сделали для того, чтобы использовать документ внутри страны для перелетов.

Горбачев объяснил, как пользоваться электронным паспортом: смотрите видео

"Заграничный паспорт можно использовать как в Украине (для идентификации личности), так и за пределами страны (для туризма или бизнеса)", – подчеркнул глава компании.

Напомним! Министерство цифровой трансформации Украины запустило электронные паспорта в "Дии" в апреле 2020 года.

Он отметил, что уже год можно использовать приложение в пределах Украины. Ранее был рекомендательный характер и разрешали использовать "Дию" в соответствии с постановлением Кабмина.

А уже сейчас приняли закон на уровне всей Украины. То есть государственные органы обязаны принимать электронную копию.