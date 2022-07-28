В Одесском порту горел причал с пиломатериалами. Спасатели быстро потушили пожар. Пострадавших нет. Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук 28 июля.

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Пожар не связан с обстрелами

Ночью на территории Одесского морского торгового порта произошел пожар, который был быстро и своевременно ликвидирован спасателями. Никоим образом он не связан с вражескими обстрелами. Предварительно произошло возгорание пиломатериалов на одном из причалов,

– рассказал Братчук.

В эфире телеканала "Рада" он добавил, что спасатели тушили огонь 1,5 – 2 часа. Сергей Братчук предположил, что пожар мог произойти из-за жаркой погоды, но следует дождаться официального сообщения от ГСЧС.

Представитель ОВА призвал местных быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие дни.

Ранее оккупанты атаковали Одесский порт

Утром 23 июля россияне обстреляли ракетами Одесский морской порт. Они пытались попасть в хранилище зерна, но россиянам это не удалось.

Поначалу россия открещивалась от атаки. Но впоследствии представительница вражеского МИД мария захарова признала, что за ударом стоит именно страна-агрессор.

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