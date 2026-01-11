На Киевщине люди перекрыли дорогу, потому что 4 дня сидят без света: власть отреагировала на протест

Жители поселка Гореничи остаются обесточенными уже четверо суток. Из-за этого они вышли на улицу и начали протестовать. Местные власти уже отреагировали на жалобы недовольных потребителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в сети и на ответ главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Почему люди в Гореничах перекрыли дорогу?

Жители поселка на Киевщине перекрыли дорожное движение, потому что недовольны отсутствием света. Уже несколько дней электроснабжение не восстанавливают. Люди возмущены, но власти столичного региона говорят, что протесты и блокирование дороги не помогут улучшить ситуацию со светом.

В Гореничах протестовали из-за отключения света: смотрите видео

По словам Николая Калашника, до конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах планировалось восстановить электроснабжение. Энергетики работают несмотря на мороз и сложные условия, чтобы свет снова был в домах даже самого отдаленного района.

Проживаю на Левобережье, где действуют экстренные отключения, в квартире тоже сейчас нет света, прохладно, поэтому хорошо понимаю ваше состояние и ваши переживания. Аварийных отключений на этой неделе из-за массированных атак врага, который вызывающе пользуется временем, учитывая серьезные непогоды, очень много, и работа над ними продолжается круглосуточно,

– отметил глава ОВА.

Калашник добавил, что сейчас важно не ссориться, а держаться вместе. Все сообщения власть видит и реагирует. Вскоре электроснабжение вернут.

Так с утра свет вернули уже примерно пяти тысячам жителей, зато обесточенными остаются 25 тысяч домовладений.

Как отключения на Киевщине комментируют в ДТЭК?

Непогода и предыдущие российские атаки вызвали проблемы в энергетике, которые ликвидируют уже несколько суток подряд. У ДТЭК говорят, что в области работают 187 бригад специалистов, свет в целом вернули в 370 тысяч домов области. Жители Броварского, Бучанского и Фастовского районов до сих пор без света. В Броварском и Бориспольском районах дополнительно действуют экстренные отключения из-за поврежденного обстрелами оборудования.

