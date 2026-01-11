По словам мэра, водоснабжение вернули всем потребителям. В то же время отопление восстановили для 5 тысяч многоэтажек. Еще тысяча домов остается без света, передает 24 Канал со ссылкой на мэра.
Что со светом в Киеве?
А вот ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения.
В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться,
– подчеркнул Кличко.
Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.
Напомним, что Киев частично вернулся к плановым отключениям света. В то же время на левом берегу, в Печерском и Голосеевском районах применены аварийные отключения света.
К слову, в ДТЭК признают, что нынешняя ситуация со светом является самой тяжелой за эту зиму.
Какие последние удары Россия нанесла по энергетике Украины?
- Ночью 11 января Россия атаковала Житомирскую область дронами. Повреждена критическая инфраструктура. В Коростенском районе ввели аварийные отключения света.
- В Днепропетровской области произошли аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки по энергетической инфраструктуре, но свет уже постепенно возвращается.
- Блэкаут был и в Запорожье. По состоянию на утро 11 января электроснабжение в области восстановлено.