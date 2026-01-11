По словам мэра, водоснабжение вернули всем потребителям. В то же время отопление восстановили для 5 тысяч многоэтажек. Еще тысяча домов остается без света, передает 24 Канал со ссылкой на мэра.

Что со светом в Киеве?

А вот ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения.

В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться,

– подчеркнул Кличко.

Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.

Напомним, что Киев частично вернулся к плановым отключениям света. В то же время на левом берегу, в Печерском и Голосеевском районах применены аварийные отключения света.

К слову, в ДТЭК признают, что нынешняя ситуация со светом является самой тяжелой за эту зиму.

Какие последние удары Россия нанесла по энергетике Украины?