За словами мера, водопостачання повернули усім споживачам. Водночас опалення відновили для 5 тисячі багатоповерхівок. Ще тисяча будинків залишається без світла, передає 24 Канал із посиланням на мера.

Що зі світлом у Києві?

А ось ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання.

Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме,

– наголосив Кличко.

Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Нагадаємо, що Київ частково повернувся до планових відключень світла. Водночас на лівому березі, у Печерському та Голосіївському районах застосовані аварійні відключення світла.

До слова, у ДТЕК визнають, що нинішня ситуація зі світлом є найважчою за цю зиму.

