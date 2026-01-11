На Київщині люди перекрили дорогу, бо 4 дні сидять без світла: влада відреагувала на протест

Жителі селища Гореничі залишаються знеструмленими вже чотири доби. Через це вони вийшли на вулицю та почали протестувати. Місцева влада вже відреагувала на скарги незадоволених споживачів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в мережі та на відповідь очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

Чому люди в Гореничах перекрили дорогу?

Жителі селища на Київщині перекрили дорожній рух, бо незадоволені відсутністю світла. Вже кілька днів електропостачання не відновлюють. Люди обурені, але влада столичного регіону каже, що протести й блокування дороги не допоможуть покращити ситуацію зі світлом.

У Гореничах протестували через відключення світла: дивіться відео

За словами Миколи Калашника, до кінця дня у всіх малих і великих населених пунктах планувалося відновити електропостачання. Енергетики працюють попри мороз та складні умови, щоб світло знову було в будинках навіть найвіддаленішого району.

Проживаю на Лівобережжі, де діють екстрені відключення, у квартирі теж зараз немає світла, прохолодно, тому добре розумію ваш стан і ваші переживання. Аварійних відключень цього тижня через масовані атаки ворога, який зухвало користується часом, враховуючи серйозні негоди, дуже багато, і робота над ними триває цілодобово,

– зазначив очільник ОВА.

Калашник додав, що зараз важливо не сваритися, а триматися разом. Усі повідомлення влада бачить та реагує. Невдовзі електропостачання повернуть.

Так від ранку світло повернули вже приблизно п'ятьом тисячам жителів, натомість знеструмленими залишаються 25 тисяч домоволодінь.

Як відключення на Київщині коментують в ДТЕК?

Негода та попередні російські атаки спричинили проблеми в енергетиці, які ліквідовують вже кілька діб поспіль. У ДТЕК кажуть, що в області працюють 187 бригад фахівців, світло загалом повернули до 370 тисяч домівок області. Жителі Броварського, Бучанського та Фастівського районів досі без світла. У Броварському та Бориспільському районах додатково діють екстрені відключення через пошкоджене обстрілами обладнання.

Яка ситуація зі світлом у Києві?