Здание расположено в 452 километрах от автодороги М-05 "Киев-Одесса". По состоянию на 11:10 огонь охватил 10 тысяч квадратных метров.
Обратите внимание Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео
К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет. На месте работает 84 пожарных, они привлекли 22 единицы техники Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Огонь пытаются ликвидировать.
В Одесской области горит огромный склад: смотрите видео
По состоянию на 11: 29 пожарным удалось локализовать огонь.
Масштабные пожары: последние новости
- Лесные пожары охватили Турцию. На помощь 31 июля вылетели украинские пожарные.
- На дом украинской гандболистки на Ивано-Франковщине упал спортивный самолет. Вследствие этого дом сгорел.
- В Ужгороде спасатели несколько часов тушили пожар на складах, который вспыхнул 29 июля.