Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Однако он заверил, что военные готовы обороняться.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Украинское войско готово к отпору оккупанта и его уничтожению, где бы он ни находился!,

– написал Данилов.

Напомним, что Россия медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока. В то же время враг проводит демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление.

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