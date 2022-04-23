Министр обороны считает, что уместнее использовать "Город Героев". Об этом чиновник сказал в эфире национального радиовещания, сообщает 24 канал.

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Героичны не города и не камни, героичны люди, которые там живут: гражданские, военные, медики, спасатели,

– подчеркнул Резников.

Министр надеется, что вскоре президент Владимир Зеленский будет своими указами закреплять статус "Город Героев". Ведь "город-герой" происходит из советских времен.

Резников призвал украинцев вместе распространять эту инициативу.

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