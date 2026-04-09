Зеленский вручил награды "Город-герой Украины": какие громады получили награды

Президент Украины Владимир Зеленский отметил представителей громад и военных администраций государственными наградами. Также глава государства вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины" ряду населенных пунктов.

Речь идет о городах, которые несмотря на обстрелы и постоянное давление России продолжают жить, работать и помогать фронту. Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Смотрите также Россияне хотят захватить все Покровское направление до конца апреля, – Зеленский

Какие города получили награды?

Сегодня отметил людей, которые работают для развития своих громад и ежедневно делают все, чтобы Украина жила. Вручил государственные награды представителям органов местного самоуправления и военных администраций. Спасибо за ответственность и работу для людей даже в самые тяжелые времена,

– сказал он.

Среди отмеченных городов Донецкой области оказались Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск. В Запорожской области награду получили Гуляйполе и Орехов, на Харьковщине – Купянск.

Также награды получили Марганец, Никополь и Павлоград в Днепропетровской области, Староконстантинов в Хмельницкой области, Тростянец и Сумы в Сумской области. Эти звания не имеют "срока действия" – они присваиваются навсегда. Поэтому отличия станут частью истории этих городов и их идентичности, подобно тому, как в разных странах чествуют места героических событий.

Президент отметил, что Украина держится благодаря каждому, кто остается работать на своем месте.

Что означает знак отличия "Город-герой Украины" и какие города получили его раньше?