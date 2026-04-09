Зеленский вручил награды "Город-герой Украины": какие громады получили награды
- Зеленский вручил награды "Город-герой Украины" городам, которые продолжают жить несмотря на обстрелы.
- Он также наградил представителей общин и военных администраций за их работу и ответственность в самые тяжелые времена.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил представителей громад и военных администраций государственными наградами. Также глава государства вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины" ряду населенных пунктов.
Речь идет о городах, которые несмотря на обстрелы и постоянное давление России продолжают жить, работать и помогать фронту. Об этом сообщает Владимир Зеленский.
Какие города получили награды?
Президент Владимир Зеленский наградил представителей общин и вручил награды "Город-герой Украины" ряду городов.
Сегодня отметил людей, которые работают для развития своих громад и ежедневно делают все, чтобы Украина жила. Вручил государственные награды представителям органов местного самоуправления и военных администраций. Спасибо за ответственность и работу для людей даже в самые тяжелые времена,
– сказал он.
Среди отмеченных городов Донецкой области оказались Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск. В Запорожской области награду получили Гуляйполе и Орехов, на Харьковщине – Купянск.
Также награды получили Марганец, Никополь и Павлоград в Днепропетровской области, Староконстантинов в Хмельницкой области, Тростянец и Сумы в Сумской области. Эти звания не имеют "срока действия" – они присваиваются навсегда. Поэтому отличия станут частью истории этих городов и их идентичности, подобно тому, как в разных странах чествуют места героических событий.
Вручение знаков отличия "Город-герой Украины": смотрите видео
Президент отметил, что Украина держится благодаря каждому, кто остается работать на своем месте.
Что означает знак отличия "Город-герой Украины" и какие города получили его раньше?
Звание "Город-герой Украины" – это почетная государственная награда, которую присваивают населенным пунктам за мужество, стойкость и героизм их жителей во время отпора вооруженной агрессии России.
Эту награду Владимир Зеленский ввел указом в марте 2022 года – фактически в первые недели полномасштабного вторжения. Она стала современным украинским аналогом советского звания "город-герой", но с новым содержанием – о сопротивлении именно российской агрессии.
Важно, что это не просто символическая награда. Она имеет и практическое значение: города-герои часто получают дополнительное внимание государства, поддержку в восстановлении инфраструктуры, гуманитарную помощь и приоритет в восстановлении после разрушений.
Ранее это звание получили ряд городов, которые стали символами сопротивления Украины. Среди них – Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, а также Буча, Ирпень, Ахтырка и другие населенные пункты. Эти города стали известными на весь мир благодаря героизму своих жителей, которые выдержали оккупацию, осаду или массированные атаки и сделали весомый вклад в защиту Украины.