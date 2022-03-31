Об этом рассказал мэр Тростянца Юрий Бова в интервью. Он отметил, что в городе только иногда появляется мобильная связь, для этого надо выезжать за населенный пункт или выходить на возвышенность.

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Связь то появляется, то исчезает, – мэр

Сейчас мы должны запустить дизельные генераторы, мобильные станции. Починить поврежденные кабели. И многое другое. Связь то появляется, то исчезает. Однако мы над этим работаем каждый день,

– заверил Бова.

Отопление в населенном пункте есть лишь частично – в тех домах, где не было повреждено газоснабжение. Спасает то, что местные жители могут включить котлы, однако это лишь в случае, если система не нуждается в прокачке воды. В 90% квартир это, к сожалению, невозможно.

Некоторые микрорайоны вообще без газа

Некоторые микрорайоны остаются без газа вообще, поскольку враг попал в сеть высокого давления. Над тем, чтобы починить систему, усиленно работают газовщики.

Водоснабжения нет по всему городу. Потому что нет и электричества. Оно сейчас только начинает появляться. Сумыоблэнерго активно ведет ремонт,

– пояснил мэр.

Работы осложняются тем, что прежде всего территорию должны осматривать саперы, ведь растяжки могут быть повсюду. Опасность – в лесопосадках, парковых зонах, на дорогах.

Обратите внимание! Люди берут воду из колодцев. Также вода есть в гуманитарном штабе, ее раздают в бутылках. Город очень нуждается и в бензине, потому что все АЗС просто выкачали россияне. Мэр обращается с просьбой помочь Тростянцу также едой и лекарствами.

Бова с грустью констатирует: многие объекты просто физически уничтожили. Тростянец был красивым и опрятным, а сейчас напоминает местами какую-то выжженную землю.

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