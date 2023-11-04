Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В рамках поддержки Сил безопасности и обороны государства депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили 24,6 миллиона гривен для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующие изменения в бюджет столицы были приняты 3 октября 2023 года. Итак, вместе с 60 миллионами гривен, которые направили для военных разведчиков 31 августа, общая сумма дополнительной финансовой помощи для Главного управления разведки Минобороны Украины со стороны городских властей Киева составила 84,6 миллиона гривен,

– сообщают у Буданова.

В ведомстве отмечают, что средства киевлян будут направлены на усиление боевой способности подразделений разведчиков.

"Средства налогоплательщиков из столичной казны будут потрачены на закупку оружия и специального оборудования, чтобы усилить способность украинских воинов-разведчиков давать отпор российским захватчикам. Спасибо обществу и городскому совету Киева!" – отметили в ГУР.

Также сообщается, что в рамках целевой программы "Защитник Киева" на 2022 – 2024 год в городском бюджете столицы предусмотрено 250 миллионов гривен для украинской военной разведки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Киев в этом году предусмотрел и уже направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. На октябрьской сессии Киевсовет дополнительно выделил защитникам более 1,5 миллиарда гривен. Дополнительную помощь получат подразделения ВСУ, Нацгвардии и добровольческих формирований.