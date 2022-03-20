Очередной ликвидированной техникой российских захватчиков похвастались в ВСУ. Там обнародовали фото и видео того, в что превратили ее украинские защитники.

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Украинцы сожгли колонну обеспечения врага

Горы-горы ясно. Десантно-штурмовые войска ВСУ продолжают уничтожать колонны обеспечения российских оккупантов,

– отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что их поддерживают украинские защитники по всей Украине. Сейчас украинскую землю охраняет весь народ.

Напомним, азовцы в Мариуполе 20 марта уничтожили 4 танка, БТРы и много ордынской пехоты.



Очередная уничтоженная техника врага / Фото Генштаба ВСУ

Вот во что превратили технику россиян украинцы / Фото Генштаба ВСУ

ВСУ сожгли колонну обеспечения россиян: смотрите видео