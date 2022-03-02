Виталий Кличко рассказал о ситуации в городе. По его словам, Киев стоит и враги его точно не уничтожат.

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Я горжусь быть украинцем. Такой сплоченности, отваги и патриотизма, которую мы сегодня показываем, я не видел ни в одной стране, в которой был. Враг хочет уничтожить нас огнем и танками, а мы держимся. Украинцы герои,

– заявил Кличко.

Он убеждает, что такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции и всех украинцев – это наша сила. Именно поэтому мы выстоим вместе.

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