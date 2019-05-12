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      Госавиаслужба дала разрешение на новые рейсы только авиакомпании Коломойского

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      Госавиаслужба дала разрешение на новые рейсы только авиакомпании Коломойского
      Госавиаслужба дала разрешение на новые рейсы только авиакомпании Коломойского / www.5.ua

      Комиссия Государственной авиаслужбы Украины отказала трем из четырех украинских авиакомпаний, которые подали заявки и хотели получить разрешение осуществлять новые регулярные рейсы. И только одна компания Windrose ("Роза ветров"), которая с сентября 2010 года принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, может осуществлять регулярные рейсы по новому маршруту.

      Авиаперевозчики подали заявки еще 26 апреля, однако решение Госавиаслужбы появилось только в начале мая.

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      Вместе с тем отказ получили другие две украинских авиакомпании: SkyUp и Atlasjet Ukraine. По решению комиссии, они не могут осуществлять новые регулярные рейсы по направлению Одесса – Тель-Авив, поскольку для этого отсутствует свободная квота.

      Поэтому отныне авиакомпания Windrose может осуществлять рейсы из Одессы в израильский Тель-Авив дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Цены на билеты стартуют от 5870 гривен с человека в одну сторону.

      Что известно о Windrose?​Авиакомпания "Роза ветров" основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь" Украина. Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет около 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок. Ее флот насчитывает 13 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 6 – Embraer ERJ-145 различных модификаций.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация SkyUp Игорь Коломойский
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