Главной причиной убытков является коррупция. ГБР уже зафиксировало получение взяток на сумму более 41 миллиона гривен.

К теме Хищение земли в Одессе: отменили домашний арест одного из фигурантов

Сколько коррупционеров нашло ГБР

Бюро арестовало имущество стоимостью 186 миллионов гривен и направило в суд более тысячи обвинительных актов в отношении 1 412 чиновников.

Обвинения касаются следующих государственных работников:

1 замминистра;

1 госслужащего категории "А";

2 судей;

438 полицейских;

33 прокуроров;

1 работника ГБР;

13 работников СБУ;

76 налоговиков;

125 таможенников;

99 пограничников;

48 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

128 работников Государственной лесной охраны;

12 работников Госрыбагентства;

9 работников Государственной миграционной службы Украины;

17 работников ГСЧС Украины;

8 работников органов Национальной гвардии Украины;

107 военнослужащих;

294 других лиц.

Какими были крупнейшие расследования

ГБР информирует, что одной из самых масштабных преступных схем была коррупция киевских властей, которая может стоить местной общине 10 миллиардов гривен ежегодно. Также следственные ведомства сообщили о подозрении экс-директору одного из департаментов "Нафтогаза Украины" в злоупотреблении властью. Это могло нанести Украине 284 миллиона гривен убытков.

Кроме того, ГБР разоблачило злоупотребление экс-чиновников Минэнергоугля на 1,5 миллиарда гривен.