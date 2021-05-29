Помощь со стороны Соединенных Штатов усилит возможности нашего государства в противодействии агрессии со стороны России. Об этом сообщатся в плане бюджета, обнародованном 28 мая.
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Это финансирование также ускорит процесс реформ в борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны,
– говорится в сообщении.
Что еще известно о помощи США
Часть средств должна способствовать:
- улучшению делового климата и торгового потенциала Украины;
- укреплению аграрного сектора нашей страны;
- поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности;
- улучшению системы здравоохранения Украины.
Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе
из-за водоснабжения и инфраструктуры, укрепление участия общин, управления и экономической устойчивости.
Кроме этого, помощь США рассматривает поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудование для наблюдения.
В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его принятия будет способствовать обеспечению безопасности граждан США, за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров.