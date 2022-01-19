Ядерное оружие на территории Беларуси

Об этом сообщила журналистка Fox News Жакки Генрих, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Госдепа.

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В Государственном департаменте США обеспокоены тем, что Путин "движется" в сторону Беларуси. Там не исключают, что Россия может прибегнуть к расположению ядерного оружия на территории страны.

Москва может напасть в любой момент

К слову, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации президента Джо Байдена не исключают, что Россия может начать вторжение на территорию Украины в любой момент.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что "Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины. Это включает и недавнюю переброску сил в Беларусь".

Обратите внимание! Разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все это, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

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Текст публикации Жакки Генрих:

США обеспокоены тем, что Путин движется в Беларусь, и это может быть частью его усилий изменить границы в Европе. Также обеспокоены тем, что Россия перенесет ядерное оружие в Беларусь.