В своем твиттере он потребовал от министра иностранных дел России Сергея Лаврова прекратить лгать. Также он отметил, что заявление России – это наглая ложь.

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Так Нед Прайс отреагировал на сообщение от имени Лаврова, которое ранее появилось на странице посольства России в Великобритании.

В нем страна-агрессор в очередной раз заявила, якобы "цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда".

Это наглая ложь. Спецоперация России разжигает войну в Украине. Украина не хочет войны. Останови ложь,

– написал представитель Госдепа США.

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