Госдолг Украины по отношению к ВВП существенно снизился, – Минфин

По состоянию на начало 2020 года государственный долг Украины составил 50% от валового внутреннего продукта. В то же время размер государственного долга в национальной валюте относительно нашей экономики за последний год существенно снизился. Это произошло из-за укрепления позиций гривны.

В Министерстве финансов Украины подсчитали, что государственный долг уменьшился на 170,2 миллиарда гривен, до уровня 1 998,3 миллиарда гривен. Также в ведомстве отметили, что в 2019 году государственный долг Украины вырос всего на 6 миллиардов долларов.

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Согласно открытым данным на сайте Министерства финансов, Украина в 2020 году должна оплатить 169 миллиардов 240 миллионов гривен по внешним долгам, а также 231 миллиард 460 миллионов гривен – по внутренним.

Как в течение последних 8 лет менялся ВВП Украины:

2012 – 1 триллион 408 миллиардов гривен;

2013 – 1 триллион 454 миллиарда гривен;

2014 – 1 триллион 566 миллиардов гривен;

2015 – 1 триллион 979 миллиардов гривен;

2016 – 2 триллиона 383 миллиарда гривен;

2017 – 2 триллиона 982 миллиарда гривен;

2018 – 3 триллиона 558 миллиардов гривен;

2019 (прогноз на конец года) – 4 триллиона 22 миллиарда гривен.

Что такое госдолг?Государственный долг – это сумма непогашенных займов, которые страна принимала в долг для определенных целей. Например, для финансирования дефицита бюджета, невыплаченных процентов за обслуживание займов, а также предоставленных гарантий по обязательствам других государственных структур. Государственный долг состоит из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех компаний с государственным участием.

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