Госдолг Украины за месяц увеличился более чем на миллиард долларов

В сентябре 2019 года размер государственного долга Украины вырос на 1,25%, то есть на 1,03 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов Украины отметили, что на 30 сентября 2019 года размер государственного долга Украины составляет 82,95 миллиарда долларов или 1,99 триллиона гривен.

Кстати: Украина выплатила полмиллиарда долга МВФ

В то же время в гривневом эквиваленте размер государственного долга в сентябре 2019 года наоборот уменьшился на 69,44 миллиарда гривен или на 3,4%.

В министерстве отмечают, что подавляющее большинство государственного долга Украины составляют долги государства – 73 миллиарда долларов. Кроме того, еще 9,95 миллиарда долларов долга государство гарантирует.

Важно! За первые 8 месяцев 2019 года Минфин потратил на погашение государственных долгов 262,7 миллиарда гривен.

Внешние государственные долги на данный момент составляют 38,67 миллиарда долларов, а внутренние – 38,67 миллиарда долларов.

В проект Госбюджета на 2020 год предусмотрено уменьшение размера государственного долга в процентах по отношению к валовому внутреннему продукту до 54,1%. В 2019 году он составляет 62% от ВВП.

Подробнее: Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год в первом чтении

Что известно о долгах Украины?

В 2019-2021 годах Украина нужно будет выплачивать около 6 миллиардов долларов ежегодно. Но 2019 год – критический, так как привлекать внешнее финансирование при послевыборных перипетий очень сложно – инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.



Из всех выплат значительная часть, более половины – официальным кредиторам: МВФ, Евросоюз, США и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент – более двух третей всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, у которого нет таких ресурсов, как Центробанка.