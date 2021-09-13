Один из депутатов путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что проведение голосования в Донбассе – это "эксперимент присоединения украинских земель к России".

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По его словам, уже на следующих выборах на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей хотят сделать российские одномандатные мажоритарные округа.

Незаконная паспортизация Донбасса

В Службе безопасности Украины сообщили, что по прямому указанию страны-агрессора с июня 2021 года принудительное получение российского гражданства на Донбассе происходит ускоренными темпами.

Алексей Данилов прокомментировал действия России так: "Они выдают эти документы, это как Гитлер нападал, он аусвайсы (удостоверения личности – 24 канал) выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение".

Секретарь СНБО отметил, что Путин планирует "взять 500 тысяч голосов".

Тем временем российская ЦИК уже подала в проекте постановления информацию, что жители оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, смогут голосовать на выборах в государственную думу осенью 2021 года.

Заметьте Гибридная аннексия и принудительная паспортизация: как Путин использует Донбасс для выборов в Госдуму

Текст публикации Дениса Казанского:

Депутат госдумы РФ от партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин приехал в Донецк, где заявил, что на Донбассе "проходит эксперимент по воссоединению территории с Россией". По его словам, уже на следующих выборах на захваченной россиянами территории Донбасса будут нарезаны русские мажоритарные округа.

Вот такая "гражданская война"...

Самое потрясающее, что на фоне таких заявлений Кремль продолжает обвинять Украину в невыполнении Минских соглашений. Каким образом к этим соглашениям соотносится "эксперимент по воссоединению" ОРДЛО с Россией представители Кремля, как обычно, не уточняют.