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"Госпереворот" и "бандеровщина": "оппоблоковец" похвастался визитом в оккупированный Крым

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"Оппоблоковец" Балицкий посетил Крым: Геращенко обратилась к СБУ
"Оппоблоковец" Балицкий посетил Крым: Геращенко обратилась к СБУ

Представитель "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий в эфире одного из украинских телеканалов похвастался, как он посещал оккупированный Крым. В связи с этим первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к Службе безопасности Украины.

Об этом она заявила с трибуны украинского парламента.

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Как подчеркнула политик, это официальный депутатский запрос.

"Я хочу обратиться к Службе безопасности Украины: может, он с "гоблинами" (прозвище самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова – 24 канал) там общался тоже. Надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет украинский парламент, с кем он там общался", – подчеркнула Геращенко.

Также парламентарий напомнила, что в эфире вещателя Балицкий хвастался тем, как отдыхал на оккупированном полуострове, общался там с людьми.

По словам первого вице-спикера, депутат в своем выступлении назвал аннексию Крыма Россией справедливой, а Революцию Достоинства – переворотом.

Добавим, что Балицкий, комментируя свой визит в Крым, отметил, что общался на оккупированном полуострове с разными людьми. Так, некоторые по его словам, заметили, что никакого возврата в Украину и быть не может.

"И о бандеровщине говорят, и о сожженных в Одессе, и о госперевороте – как бы мы его не называли, но они так говорят", – убеждал он.

Кроме того, нардеп пытался оправдать большое количество участников так называемого референдума о "присоединении Крыма к России".

Балицкий рассказывает о своем визите в Крым: видео

Напомним, Евгений Балицкий уже не впервые отличается громкими антиукраинскими заявлениями. В частности, в прошлом году он грозился уехать в Россию вместе со "своими" территориями. Произошло это после призыва Дмитрия Корчинского, чтобы сам Балицкий и люди, которые его поддерживают, побыстрее уехали в "РФию".

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики Российская пропаганда Верховная Рада Ирина Геращенко Евгений Балицкий Оппозиционный блок
Источник: 24 канал
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