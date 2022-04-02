Точная сумма ущерба станет известна после окончания войны. Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Фонда госимущества Ольга Батова в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Госкомпании понесли убытки почти на 3 миллиарда гривен

Батова отметила, что по состоянию на 2 апреля фонд Госимущества знает о 30 государственных предприятиях, понесших убытки.

Ориентировочная сумма ущерба – 2,7 миллиарда гривен. Следует понимать, что точную сумму ущерба мы будем понимать по окончании войны. И еще нужно заметить, что сейчас мы также работаем и над методикой расчетов ущерба,

– отметила чиновница.

Сейчас ФГИУ активно участвует в разработке законодательных инициатив, чтобы на государственном уровне произвести реестр убытков, который будет иметь информацию об их официальных оценках. Кроме того, специалисты нарабатывают механизм возмещения.

Батова добавила, что в настоящее время в управлении ФГИУ находятся 150 государственных военных компаний, которые продолжают работать, в том числе 8 энергогенерирующих и 3 распределительных в области энергетики.

"Несмотря на то, что некоторые расположены в зонах боевых действий, несмотря на это, они работают и доставляют электроэнергию в каждое здание", – рассказала глава ФГИУ.

Чиновница подытожила, что также есть компании, которые запустились после 24 февраля – комбинаты хлебопродуктов. Ведь сейчас их работа очень важна.

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