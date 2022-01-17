В понедельник, 17 января, удалось возобновить работу почти всех сайтов, приостановленную после кибератаки. Расследование инцидента, как и восстановление остальных ресурсов, продолжается.

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Госспецсвязь сотрудничает с Microsoft

Сейчас в Госспецсвязи проверяют версию использования программы-вайпера во время кибератак в ночь на 14 января. Для расследования преступления Украина сотрудничает с Microsoft. Сотрудничество с американской корпорацией предусмотрено договором Government Security Program.

В Госспецсвязи заявили, что характер кибератаки на правительственные сайты сложнее, чем обычно бывает в подобных ситуациях.

Сейчас можно утверждать о более высокой сложности атаки, чем модификация стартовой страницы вебсайтов. Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности,

– говорится в заявлении.

Кроме того, после масштабной кибератаки следователи фиксируют новые попытки атаки. В частности, DDOS-атаки фиксируют на пострадавших правительственных сайтах.

Кибератака на правительственные сайты: главное

В ночь на 14 января на украинские правительственные сайты совершили масштабную кибератаку. Поэтому государственные ресурсы приостановили свою работу.

Первыми об атаке сообщили в Министерстве образования. Позже атаку заметили и на сайте других ведомств.

Пользователи, которые пытались зайти на правительственные сайты, видели антиукраинские сообщения на трех языках – украинском, русском и польском. Что касается последней, то в Польше перевод сообщения назвали ломаным. Подозревают, что перевод на польский направлен на создание следа атаки из Польши.

В Минцифре подозревают, что к кибератаке причастна Россия.

В корпорации Microsoft обнаружили вредоносное приложение, которое использовали во время кибератаки. Компания уверяет, что знает о геополитической ситуации в регионе.

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