Следует заметить, что политик раньше отличился откровенно пророссийскими взглядами. Парламент Пакистана 9 апреля выразил ему недоверие.
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Приехал на поклон в Кремль
Хан прибыл с визитом в Москву 23 февраля. То есть тогда, когда отношения России со странами Запада уже были очень обострены из-за возможного вторжения.
А вот второй день его поездки пришелся как раз на 24 февраля. Российские войска начали полномасштабное вторжение на территорию Украины и обстреливали украинские города ракетами.
Бросался обвинениями в сторону США
Хан раньше много раз говорил, что его хотят отстранить от власти оппозиционные партии. Мол, они сотрудничают для этого с другими государствами.
В частности, он намекал, что к этому прикладывают руку США, которой якобы не нравится его дружба с Россией и Китаем. При этом Имран Хан не давал никаких доказательств своих слов. Американские власти на это отреагировали достаточно резко и назвали заявления "не обоснованными выдумками".
Также скандальный пакистанец критиковал администрацию президента США Джорджа Буша-младшего ее "войны против террора". То есть все предпринимаемые шаги страны, чтобы минимизировать опасность терроризма в мире.
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