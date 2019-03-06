Государственную фискальную службу разделили на две структуры

Кабинет министров 6 марта утвердил Положение о налоговой и таможенной службе. Таким образом, Государственная фискальная служба Украины разделена на эти две отдельные структуры.

Кабмин решил разделить ГФС на два отдельных центральных органа исполнительной власти еще в декабре 2018 года. Главной целью этого было урегулирование деятельности двух служб, признания их правового статуса, основных прав и обязанностей работников.

Читайте также: Государственная фискальная служба: почему меняются руководители и "правила игры"

Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику, а Государственная таможенная служба будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства. В состав службы будут входить подразделения налоговой полиции, а что касается таможенной службы, то это будут отдельные центральные органы исполнительной власти.

Разделение ГФС на две службы позволит построить качественную систему администрирования налогов и сборов, заявил ранее заместитель министра финансов Сергей Верланов. А еще это создаст почву для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.

Решение правительства о разделении ГФС на две службы учитывает рекомендации Международного валютного фонда. Так, предполагается, что значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

Конкурсы на должности руководителей вновь создаваемых служб проведут в течение 3 месяцев после утверждения постановления Кабмина.