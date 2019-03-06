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      Государственную фискальную службу разделили на две структуры

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      Государственную фискальную службу разделили на налоговую и таможенную службы
      Государственную фискальную службу разделили на налоговую и таможенную службы / Иллюстративное фото

      Кабинет министров 6 марта утвердил Положение о налоговой и таможенной службе. Таким образом, Государственная фискальная служба Украины разделена на эти две отдельные структуры.

      Кабмин решил разделить ГФС на два отдельных центральных органа исполнительной власти еще в декабре 2018 года. Главной целью этого было урегулирование деятельности двух служб, признания их правового статуса, основных прав и обязанностей работников.

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      Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику, а Государственная таможенная служба будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства. В состав службы будут входить подразделения налоговой полиции, а что касается таможенной службы, то это будут отдельные центральные органы исполнительной власти.

      Разделение ГФС на две службы позволит построить качественную систему администрирования налогов и сборов, заявил ранее заместитель министра финансов Сергей Верланов. А еще это создаст почву для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.

      Решение правительства о разделении ГФС на две службы учитывает рекомендации Международного валютного фонда. Так, предполагается, что значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

      Конкурсы на должности руководителей вновь создаваемых служб проведут в течение 3 месяцев после утверждения постановления Кабмина.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Государственная таможенная служба Налоги Государственная налоговая служба Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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